الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء مستشفى ابن سيناء في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.