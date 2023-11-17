عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المنزلاوي: توطين صناعة السيارات داخل مصر يحد من الاستيراد ويزيد الصادرات

محمد المنزلاوى
محمد المنزلاوى

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ اتجاه مصر لتجميع السيارات محليا بمثابة خطوة مهمة لتعميق وتوطين صناعة السيارات داخل مصر وحل أزمة المعروض في السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.


وطالب "المنزلاوي" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام بتصنيع وتوطين مختلف الصناعات الخاصة بقطع غيار السيارات داخل مصر من خلال انتاج قطع غيار السيارات داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيؤدى الى الحد من استيراد قطع غيار السيارات للحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.


وأعلن المهندس محمد المنزلاوي تأييده التام لسياسات الحكومة خلال الفترة الحالية إلى زيادة تجميع السيارات محليًا كمحاولة من الحكومة لحل أزمة القطاع الذى عانى خلال آخر عامين من نقص حاد في المعروض وارتفاع قياسي في الأسعار بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد مثمناً توقيع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لاتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لبدء تصنيع السيارات محليا في مصر.


كما أشاد المهندس محمد المنزلاوي بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر مطالباً بأن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات بصفة عامة والسيارات الكهربائية في مصر بصفة خاصة، خاصة أن السيارات الكهربائية لن تنتشر في السوق المصرية إلا بعد البدء في تصنيعها محليا وطرحها فى الأسواق لأن الاعتماد على الاستيراد الشخصي لن يساهم في انتشارها وذلك بما لها من فوائد على الدولة والمواطنين كتخفيض النفقات وخفض فاتورة استيراد المواد البترولية.

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة السيارات لتجميع السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تعليمات جوزيه.. حسام عاشور يكشف ما قاله له شيكابالا قبل مباراة القمة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

إمام مسجد الحسين: اليأس لا يعرف طريقا إلى قلب أو عقل المؤمن

خطيب الحسين: لولا الأمل في نفس السيدة هاجر لما كانت مكة المكرمة

أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

وزير الأوقاف: إن كنت مريضًا لا تيأس فمن شفى أيوب قادر على شفاءك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ