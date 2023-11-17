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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبحث سبل التعاون.. وزير التعليم العالي يلتقي مسؤول سبرنجر نيتشر العالمية للنشر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس أصداء كوتاني نائب رئيس مؤسسة (SpringerNature) سبرنجر نيتشر العالمية للنشر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف دعم الباحثين، والارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

 

في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الوزارة بزيادة نشر الأبحاث العلمية المصرية في الدوريات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا يعد أحد أهم ركائز الارتقاء بجودة البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك من خلال تقديم الدعم والحوافز للباحثين، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي مع دور النشر العالمية في مجال البحث العلمي.

 

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن جهود الوزارة في مجال النشر العلمي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع عدد الأبحاث العلمية المصرية المنشورة في الدوريات العلمية العالمية بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز النشر العلمي في الجامعات المصرية، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز سمعة الجامعات المصرية، ومكانتها العلمية.

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وأشاد الوزير بجهود مؤسسة سبرنجر نيتشر العالمية في مجال بحث وتحليل المعلومات من خلال العمل مع مختلف المؤسسات المعنية بجميع أنحاء العالم، مثمنًا التعاون القائم بين بنك المعرفة المصري ودور النشر العالمية، وعلى رأسها مؤسسة سبرنجر، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات للجامعات والمراكز البحثية على صعيد النشر العلمي والتصنيفات الدولية، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB)  في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين.

 

خلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل أوجه التعاون بينهما، بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي في مصر، حيث تم استعراض الشراكة مع مؤسسة سبرنجر نيتشر، وإحصائيات استخدام الباحثين المصريين للدوريات العلمية، والكتب المتخصصة، وكذلك النشر العلمي الأكاديمي في إطار اتفاقية النشر العلمي ذات الوصول الحر بالكامل، والمجلات المزدوجة، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التخصصات الموضوعية المختلفة في الدوريات العلمية الأعلى تأثيرًا في التخصصات الموضوعية؛ بهدف دعم الباحثين المصريين وفقًا لخطة الوزارة لدعم البحث العلمي.


من جانبه، أعرب أصداء كوتاني عن سعادته بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين مؤسسة سبرنجر نيتشر وبنك المعرفة المصري خلال السنوات الماضية، والتي أثمرت عن تميز الباحثين المصريين في مجال النشر الدولي، وجودة البحوث العلمية المصرية، حيث قامت مؤسسة سبرنجر بنشر العديد من الأبحاث لباحثين مصريين خلال عام 2023، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الباحثين المصريين بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ باعتباره مركز المعرفة الرئيسي في مصر، من خلال مناقشة الأساليب والاستراتيجيات التي تسهم في النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر، فضلاً عن تسويق الأبحاث وبناء القدرات من خلال توفير أدوات البحث العلمي، التي تتيح معلومات دقيقة وموثقة عن تصنيف الجامعات المصرية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ التعليم العالي SpringerNature س سبرنجر نيتشر العالمية للنشر

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