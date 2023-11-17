أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، عن أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024 على الرابط التالي:

https://bit.ly/47qLYO8

• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

• برنامج كين.



وأشارت كلية التجارة إلي أنه على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم وسيتم رفع باقى المواد تباعا.

وكان في وقت سابق ، نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة بعنوان " الأمية والزيادة السكانية تحديات أمام الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بقاعة أ. د على لطفى بكلية تجارة - جامعة عين شمس وتحت شعار بالوعى مصر بتغيير للأفضل... خليك واع... خليكى واعية.

وتحدث فى البداية د.حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر الذى أشار إلى أهمية هذه الندوة لتوعية الشباب الذين هم قادة المستقبل وأن وعيهم حائط الصد ضد كل التهديدات التى تواجه الدولة المصرية كما رحب بعقد المنتدى في رحاب كلية التجارة.

كما أشار الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي إلى أن كلية التجارة هي رئة الجامعة لأنها كلية الحياة، مشيرا إلى وجود علاقة ارتباطية بين الأمية ومتلازمة الفقر حيث أن ٧٠٪ من الفقراء في مصر أى أكثر من ثلث الأميين فقراء، لذلك إذا استطعنا القضاء على الأمية وغلق محبس التسرب من التعليم فإننا سنقلل من زواج الأطفال وبالتالي الزيادة السكانية كما سيؤدى ذلك لتحسين الخصائص السكانية ورفع مستوى معيشة المواطنين، مطالبا بوجود تشريع لإلغاء الخدمة العامة للفتاة في حالة محو أمية خمسة أفراد وبهذا سنكون صفر امية خلال 5 سنوات.

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وأضاف أنه إذا كان لدينا نماذج عالمية لدول تقدمت مثل اليابان وإندونيسيا وسنغافورة فإن نموذج محافظة دمياط يجب أن يدرس وكل بيت فيه ورشة والكل يعمل وفيها أيضا صفر أمية.

أدار اللقاء الإعلامي الكبير علاء بسيوني نائب رئيس التليفزيون المصري الذى أشار إلى دور الإعلام الخطير في التوعية لهذه القضايا المجتمعية الهامة، حيث أنها سبب في العديد من المشكلات المجتمعية مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفال.

وأشار عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم إلى مبادرة «لا أمية مع تكافل» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماع والتي تستهدف محو أمية النساء بشكل كبير، مؤكدا أن التعليم قوة فى أى عمر لأن التعليم يساعد على تحسين حياتك وإيجاد فرص عمل وحفظ حقوقك وهو المستقبل الأفضل لكي ولأبنائك.

وأوضح أن الحاصلين على الدعم النقدي ببرنامج التكافل مشروط بالتعليم، مستطردا أن التعليم يساعدك على تحسين مهارتك الحياتية وتطوير عملك وحفظ حقوقك وتعليم الأطفال حتى المرحلة الثانوية (ذكور وإناث) واجب إلزامى على كل أسرة ، حيث يجب أن ننتقل من مرحلة الوعى الى مرحلة التواعى، مطالبا بأن يكون هناك مخرج من هذه الندوة يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية المنتدى الاستراتيجي.

