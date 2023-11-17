أخبار التعليم .. مع دخول فصل الشتاء.. طبيب يقدم نصائح لطلاب المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية.. حوار مجتمعي حول قضية الأمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مع دخول فصل الشتاء.. طبيب يقدم نصائح لطلاب المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية

يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس، وتستهدف صغار السن بالمقام الأول.

الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تنظم قافلة طبية توعوية للأطفال في الإسماعيلية

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع و البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بالمشاركة مع مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القافلة الطبية والتوعوية الشاملة (المجانية) بمدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية.

جامعة عين شمس تفتتح المعرض الخيري للملابس

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " المعرض الخيري للملابس" الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي لمرض السكري بفعاليات متنوعة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس ، بالتعاون مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات وقسم 5 باطنة الغدد الصماء احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمرض السكرى.

طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، أن الكتب الإلكترونية متاحة الآن على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب (ASU2Learn).

أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، عن أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024 على الرابط التالي:



الترجمة في مجموعة البنك الدولي ندوة بألسن عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الترجمة في مجموعة البنك الدولي"، تحت رعاية الدكتورة .سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضر فيها محمود إبراهيم، رئيس قسم الترجمة العربية بالبنك الدولي، بحضور عدد من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

التعليم تطلق حوارا مجتمعيا حول قضية الأمية

تنظم الوزارة بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب اليونيسكو بالقاهرة، حوارا مجتمعيا مع الأطراف الفاعلة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدًا لإطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، خلال شهر يناير المقبل.