المستشار محمود فوزي عن الوضع الاقتصادي: "القادم أفضل"

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الاستدانة عند أي دولة ليست "سبة" وما يؤثر عليها هو السداد، ومصر دولة منتظمة في التزاماتها المالية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك امل لكن يتطلب الكثير من العمل، والقادم أفضل فيما يتعلق بالاقتصاد، وسيتم الإعلان عن الرؤية بشكل ما فصل وفق ما سيتم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بتمكين الشباب والمرأة ، قال إنه المرأة شهدت عصر ذهبي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاعتماد في الحملة على الشباب و 70% من مكتب الحملة الفني سيدات.

وشدد على أن أكثر ما يشغل المرأة فكرة الأمن والأمان وهذه من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.