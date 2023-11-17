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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ننظر للمنافسة الانتخابية في ضوء الإحصائيات السابقة

المستشار محمود فوزي: حرية الرأي والتعبير مكفولة .. ولدينا 400 مطبوعة صحفية بمصر

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحريات ستتسع كلما زاد استقرار الدولة وحرية الرأي والتعبير مكفولة ولدينا 400 مطبوعة صحفية تعمل في مصر.

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المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي

وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،  إن الحملة تحترم المشرحين الآخرين، وتؤمن بحقهم في المنافسة على مقعد الرئيس، وهناك اشتراك في الأرضية الوطنية.

وتابع:" نحن أمام رئيس منذ فترة في منصبه، وله إنجازات وتجربته، ويشاهدها الجميع، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باحترام جميع المرشحين والتعامل بشرف وإنصاف.. وننظر للمنافسة بناء على الإحصائيات الماضية، الخاصة بنا.. وننظر لمقولة الرئيس ناجح ناجح على أنها دعاية سلبية، فالانتخابات القادمة ليست مجرد انتخابات رئاسية بل دفاع عن الدولة ومقدراتها".

وتابع:" ننظر للمنافسة في الانتخابات المقبلة في ضوء إحصائيات الانتخابات السابقة".

 

محمود فوزى الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية

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المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي

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