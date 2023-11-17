المستشار محمود فوزي: حرية الرأي والتعبير مكفولة .. ولدينا 400 مطبوعة صحفية بمصر

ننظر للمنافسة الانتخابية في ضوء الإحصائيات السابقة

أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحريات ستتسع كلما زاد استقرار الدولة وحرية الرأي والتعبير مكفولة ولدينا 400 مطبوعة صحفية تعمل في مصر.

وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الحملة تحترم المشرحين الآخرين، وتؤمن بحقهم في المنافسة على مقعد الرئيس، وهناك اشتراك في الأرضية الوطنية.

وتابع:" نحن أمام رئيس منذ فترة في منصبه، وله إنجازات وتجربته، ويشاهدها الجميع، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باحترام جميع المرشحين والتعامل بشرف وإنصاف.. وننظر للمنافسة بناء على الإحصائيات الماضية، الخاصة بنا.. وننظر لمقولة الرئيس ناجح ناجح على أنها دعاية سلبية، فالانتخابات القادمة ليست مجرد انتخابات رئاسية بل دفاع عن الدولة ومقدراتها".

وتابع:" ننظر للمنافسة في الانتخابات المقبلة في ضوء إحصائيات الانتخابات السابقة".