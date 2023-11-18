جريمة جديدة.. سرقة 200 جثة من مستشفى الشفاء على يد قوات الاحتلال

ذكر الدكتور أحمد المخللاتي أحد الكوادر الطبية بمستشفى الشفاء، الذي يشغل منصب رئيس قسم الجراحة التجميلية، بمستشفى الشفاء في شمال غزة، أن المستشفى في وضع مريع، مرعب تماماً"، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وقال الطبيب إن القوات الإسرائيلية ذهبت إلى المستشفى وسرقت 200 جثة ، مضيفا: " لدينا مشكلة كبيرة مع الجثث داخل المستشفى ونحن غير قادرين على دفنها ولا نعرف سبب قيام الاحتلال الصهيوني بسرقة الجثث .".

وتوقفت 25 مستشفى في غزة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار ومشاكل أخرى، بينما تعمل 11 مستشفى أخرى بشكل جزئي فقط.

وقالت إسرائيل إن المستشفيات في شمال غزة كانت هدفا رئيسيا لهجومها البري الذي يهدف إلى سحق حماس، زاعمة أنها استخدمت كمراكز قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.

وحاصرت القوات الإسرائيلية عدة مستشفيات أو دخلتها، في حين توقفت مستشفيات أخرى عن العمل بسبب تضاؤل الإمدادات وانقطاع الكهرباء.



ولم تنجح قوات الاحتلال الصهيوني في القضاء على كوادر مقاوم في المرافق الطبية ولم تجر إلا الدمار والمعاناة.

