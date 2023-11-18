عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يواجه معارك على جميع الجبهات بعد 6 أسابيع من الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

تحولت الرياح ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مرور الحرب الإسرائيلية في غزة بأسبوعها السادس.

وتشير استطلاعات الرأي المتعددة إلى أن التأييد الوطني لنتنياهو وائتلافه الحاكم ينهار، على الرغم من الدعم الساحق المستمر في إسرائيل للحرب على حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تسيطر على غزة.

وفي البداية، احتشدت أحزاب المعارضة لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي، مع انضمام زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس إلى الحكومة في زمن الحرب - لكن الشقوق بدأت في الظهور.

وقال زعيم المعارضة في البلاد، يائير لابيد، إن الوقت قد حان لاستقالة رئيس الوزراء الذي تولى ست فترات، ودعا حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى الإطاحة به، لكن لابيد لم يذهب إلى حد الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلاً بدلاً من ذلك إنه يجب على الليكود تقديم زعيم بديل.

مفاوضات الرهائن تطول

 إسرائيل وحماس والولايات المتحدة، مع دولة قطر الخليجية التي تعمل كوسيط، تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط الشائكة بشأن فترة توقف للسماح بالإفراج عن الرهائن.

وتشمل النقاط الشائكة عدد الأيام التي سيستمر فيها التوقف المحتمل للقتال، وعدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومطالبة حماس بأن تتوقف إسرائيل عن تحليق طائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة، وفقا لعدة مصادر مطلعة على المحادثات.

وقد أثارت اللفتات الرامية إلى تخفيف الضغط على السكان المدنيين في القطاع المحاصر بالفعل غضب حكومة نتنياهو الحاكمة الجامحة - والتي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وطالبت بعض العائلات الحكومة بالنظر في صفقة 'الجميع مقابل الجميع'، التي طرحتها حماس. وتشمل مثل هذه الصفقة تبادل الرهائن لجميع الفلسطينيين المحتجزين حاليًا في السجون الإسرائيلية - حوالي 6630 شخصًا، وفقًا لتقديرات جمعية الأسير الفلسطيني.

وعلى الرغم من أن مثل هذا التبادل قد يثير القلق في البيئة الحالية، إلا أن تبادل الأسرى في عام 2011 شهد مبادلة الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط بأكثر من 1000 أسير فلسطيني.

أحزاب المعارضة إجراء انتخابات الحرب الإسرائيلية الجميع مقابل الجميع المجهود الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

البنتاجون: إسرائيل تخوض حرب وجود ضد حماس

شرطة لندن تقمع المظاهرات المؤيدة لـ فلسطين ورئيس الحكومة يهاجم المنظمين

استقالة وزير خارجية بيرو وسط انتقادات لزيارة رئيسة الدولة إلى الولايات المتحدة

البيت الأبيض: واشنطن قلقة من الوضع بغزة ونرفض تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية

وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار باحتفال الهالوين في فلوريدا

ارتفع عدد ضحايا إعصار أوتيس في المكسيك إلى 39

كوريا الجنوبية تجري أول مناورة جوية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة

المركز الأمريكي للأعاصير يحذر من تحول العاصفة تامي إلى خطيرة

ترشيحاتنا

شهب الأسديات تنير السماء .. ظاهرة بديعة تعيشها مصر الليلة

الأرصاد: اضطراب جوي وانخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تطورات بشأن مفاوضات الأسرى مع حماس

عندي أسئلة للحكومة متزعلش حد .. رسالة من لميس الحديدي على الهواء

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب المجازر الوحشية ضد الأطفال والمدنيين بقطاع غزة

مواقع ومجمعات عسكرية.. جيش الاحتلال يدمر أهدافًا لحزب الله داخل لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ