400 ألف دولار.. غضب في الزمالك بسبب الكولومبي أوسوريو |تفاصيل

مازالت الأحداث داخل نادى الزمالك محل جدل كبير بسبب المدير الفني السابق للفريق خوان كارلوس أوسوريو بسبب مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء بعد فسخ التعاقد معه منذ 10 أيام.

ويواجه مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، حالة من الغضب نتيجة لذلك، بشأن العرض المقدم من النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة، وهناك حالة من الغضب داخل المجلس، بسبب تصرفات أوسوريو، حيث عقد جلسة مع الثلاثي أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس الإدارة، وعرضوا عليه جدولة المستحقات، لكن الكولومبي طلب مهلة للتفكير، إلا إنه قرر الحصول على مستحقاته كاملة دفعة واحدة".

وأكد المجلس احترامه وتقديره لدور أوسوريو مع الفريق خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية، ووفق العقد يستحق أوسوريو راتب شهرين كشرط جزائي، حال فسخ النادي التعاقد من طرف واحد، ومن ثم تصل مستحقاته إلى 400 ألف دولار.

وقرر مجلس الزمالك إقالة أوسوريو بسبب سوء النتائج، التي كان آخرها الهزيمة من فريق زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز وتعيين معتمد جمال مؤقتاً بدلاً منه.