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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دعم الدولار وزيادة الاحتياطي أبرز إجراءات الحكومة والبنك المركزي لتقليل الفجوة الاقتصادية.. وخبراء يوضحون أهمها

سعر الدولار
سعر الدولار

مجد المنزلاوي: الحكومة أعدت تصورا لدعم الاقتصاد
لمواجهة الدولار| ربط الجنيه بالعملات الأخري مع الذهب لضمان استقرار سعر الصرف

 

تستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي؛ تقليل تبعات الفجوات التي سببها نقص العملة الدولارية في الأسواق من خلال ابتكار عددا من المبادرات والاجراءات لدعم الاقتصاد القومي.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن اعتماد الحكومة و الجهاز المصرفي على عدد من الاجراءات من بينها رفع حدود  السحب والتعاملات بالمحافظ الرقمية بالبنوك من 30 إلي 60 ألف جنيه في المشتريات والسحب والتحويل عبر الموبايل والمحافظ الإلكترونية ورفع الحدود القصوى للسحب الشهري لتصل لـ 200 ألف جنيه .

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وأوضحت المصادر أن الإجراءات شملت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معتبرا أن تلك الادوات تستهدف دعم القطاع الانتاجي وتعظيم عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي و تيسير عمليات التحويلات البنكية مما يعطي سيولة داخل الأسواق ويقلل الضغط علي الدولار.

وأشارت المصادر إلي أن الحكومة ستعمل على تفعيل مؤشر ربط الجنيه المصري بالعملات الأخري مع الذهب بما يضمن استقرار سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية بما ينعكس علي دعم الاستثمار.

و أكد المهندس مجد المنزلاوي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة عمدت على إعداد اجراءات لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية بإعتباره أحد أسباب زيادة سعر الصرف ونقصه داخل الجهاز المصرفي.

أوضح في تصريحات لـ صدي البلد، أن هناك اهتماما كبيرا بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر بإعتبارها استراتيجية داعمة للصناعة الوطنية.
أشار إلي وجود تنسيق بين الجهاز المصرفي و المجموعة الاقتصادية لوضع تصورات تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا التي تتعلق بالنشاط الانتاجي والصناعي بما يحقق عوائد اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.

أوضح " المنزلاوي" أن اطلاق الحكومة في أوقات سابقة عدد من المبادرات والحوافز لجذب الاستثمار و المستثمرين خصوصا الرخصة الذهبية و قرارات المجلس الأعلي للاستثمار بالحل الفوري لكافة مشكلات المستثمرين ومنحهم كافة التيسيرات لبدء أنشطتهم ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تدل على جدية الدولة في دعم الاقتصاد القومي.


كان الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن اليوم عن اعتزام الحكومة البدء في اجراءات حمائية للانتهاء من أزمة نقص الدولار والتي وصفها بـ " العابرة" .

وذكر رئيس الوزراء في تصريحات له أن الأزمة ستنتهي قريبا جدا.
 

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