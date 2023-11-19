عبد السند يمامة: رفع الحد الأدني للأجور لـ 5000 جنيه حال فوزي بالرئاسة

أكد عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، أن الحد الأدنى للأجور سوف يرتفع لـ 5000 جنيه بعد عام من توليه منصب رئاسة الجمهورية.

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طرحت فكرة وصورة الترشح في الانتخابات الرئاسية وكان هناك إجماع من الهيئة العليا لحزب الوفد بخوض الانتخابات الرئاسية، وتم ترشيحي لخوض السباق الانتخابي".

وتابع:" خوض السباق الانتخابي الرئاسي واجب وطني والدولة في مرحلة تقتضي هذه المشاركة الانتخابية".

وأضاف عبد السند يمامة: "يجب أن نسأل الحكومة والبرلمان عن حجم المخصصات لوزارة الصحة من أجل إحداث التطوير اللازم في هذا القطاع ".

وأردف عبد السند يمامة: "يجب إدارة مواد الدولة بشكل مثالي وفق الأولويات وعلى رأسها الصحة والتعليم".