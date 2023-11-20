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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | 5 أنواع هاتشباك تبدأ من 365 ألف جنيه..اركب BYD F3 "كسر زيرو" وسوزوكي SX4 موديل 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اركب BYD F3 "كسر زيرو" 2022 .. بأفضل سعر

تعتبر السيارة BYD F3، واحدة من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري عن فئة السيدان الاقتصادية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقومات، ابرزها السعر المناسب، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، ومساحتها الداخلية التي تسع لـ 5 افراد.

 

أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

شهدت السيارة فولكس فاجن تي روك، زيادة سعرية ضخمة مع طرح موديلات 2024 بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة قدرها 320 الف جنيه، وعلى الرغم من ذلك، تظل تي روك، هي ارخص سيارة رياضية مقدمة من العلامة التجارية الألمانية في مصر، مقارنة بالسيارة تيجوان والتي جاءت بزيادة اجمالية قدرها 450 الف جنيه.

 

اشتري نيسان سنترا "الشكل الجديد" كسر زيرو .. بهذا السعر

تعتبر السيارة نيسان سنترا واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، وظهرت هذه النسخة للبيع عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا الأمر، حيث قطعت هذه السيارة مسافة قصيرة، إلى جانب تمتعها بإطلالة الشكل الجديد، وحالة الفبريقا من الداخل والخارج.

5 سيارات هاتشباك زيرو تبدأ من 365 ألف جنيه | صور

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو بحسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، الذي يتنوع بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والكروس أوفر، وأيضا فئة الهاتشباك الشهيرة.

 

سوزوكي SX4 موديل 2016 "أوتوماتيك" .. كم سعرها ؟

استطاعت شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بالاضافة إلى تحقيق شعبية كبيرة، حيث تتنوع اصداراتها من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميم الهيكلي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام.

 

بعد طرحها في مصر.. أرخص سيارات GAC 2024 |صور

تقدم شركة GAC المزيد من اصداراتها داخل السوق المصري، حيث بدأ طرح النسخة امباو التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، وبعدها طرحت النسخة GS4 و Emkoo، بالاضافة إلى السيارة GAC EMZOOM ذات المظهر الرياضي، حيث يتم تقديمها للسوق المحلي عبر 4 فئات، وبسعر يبدأ من 990 ألف جنيه.

 

شيري تقدم "اريزو 8" الجديدة .. كم يبلغ سعرها ؟

تعتبر السيارة شيري فينجيون، هي النسخة الهجينة من اريزو 8، والتي كشفت عنها العلامة التجارية الصينية من جديد، حيث تسعى شيري في خطتها إلى تقديم المزيد من السيارات الهجينة، وكانت من بينهم تلك النسخة، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الاداء مع تصميم عصري.

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