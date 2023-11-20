تشهد البلاد الآن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة دخول في فصل الشتاء الذى يكثر به هطول الأمطار المصحوبة بالأتربة والشوائب التي تأثر بالسلب علي السيارات وعلي عملها ، وبالتالي تسبب الأمطار في حدوث أعطال بالسيارات .

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال موسم الأمطار :

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

1- اختيار مكان مناسب لركن السيارة :

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

في فضل الشتاء يجب الابتعاد عن جراجات السيارات التي تكون علي مستوي منخفض من الأرض ، لأنه في حالة هطول الأمطار تمتلئ هذه الجراجات بمياه الأمطار ويمكن أن تتسبب في غرق السيارة ، بالإضافة الي الابتعاد عن ركن السيارة تحت الأشجار والكباري .

2- تجنب تشغيل المحرك في حالة غرق السيارة :

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

عند غرق السيارة بالمياه الخاصة بالأمطار يجب أن تبتعد تماما عن تشغيل السيارة ، وذلك لان غرف احتراق السيارة تكون قد امتلأت بالمياه ، بالإضافة الي التأكد من أن المياه لم تتسرب الي محرك السيارة أو الدائرة الكهربائية .

3- تجفيف مياه الأمطار من السيارة :

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

عند توقف الأمطار يجب أن يقوم صاحب السيارة بتجفيف مقصورتها تماما وتجفيف الأماكن الخفية لان تراكمات مياه الأمطار عليها تجعلها عرضة للصدأ .