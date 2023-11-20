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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

إرشادات بسيطة للحفاظ
إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

تشهد البلاد الآن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة دخول في فصل الشتاء الذى يكثر به هطول الأمطار المصحوبة بالأتربة والشوائب التي تأثر بالسلب علي السيارات وعلي عملها ، وبالتالي تسبب الأمطار في حدوث أعطال بالسيارات .

 إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال موسم الأمطار :

 إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

1- اختيار مكان مناسب لركن السيارة :

 إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

في فضل الشتاء يجب الابتعاد عن جراجات السيارات التي تكون علي مستوي منخفض من الأرض ، لأنه في حالة هطول الأمطار تمتلئ هذه الجراجات بمياه الأمطار ويمكن أن تتسبب في غرق السيارة ، بالإضافة الي الابتعاد عن ركن السيارة تحت الأشجار والكباري .

2- تجنب تشغيل المحرك في حالة غرق السيارة :

 إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

عند غرق السيارة بالمياه الخاصة بالأمطار يجب أن تبتعد تماما عن تشغيل السيارة ، وذلك لان غرف احتراق السيارة تكون قد امتلأت بالمياه ، بالإضافة الي التأكد من أن المياه لم تتسرب الي محرك السيارة أو الدائرة الكهربائية .

3- تجفيف مياه الأمطار من السيارة :

 إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار

عند توقف الأمطار يجب أن يقوم صاحب السيارة بتجفيف مقصورتها تماما وتجفيف الأماكن الخفية لان تراكمات مياه الأمطار عليها تجعلها عرضة للصدأ .

الاحوال الجوية فصل الشتاء الامطار أعطال بالسيارات جراجات السيارات

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