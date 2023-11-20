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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكدت أهمية المشاركة بالانتخابات.. الحملة الرسمية للسيسي تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

السقيرة مكرم ورئيس
السقيرة مكرم ورئيس الحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً. كأحد الخبراء في مجال شئون المصريين في الخارج.

وكان في استقبالها، رئيس الحملة الرسمية المستشار/ محمود فوزي الذي عبر عن سعادته وترحيبه بالسفيرة نبيلة مكرم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء، الحديث عن عدد من الموضوعات من بينها المصريين في الخارج والإجراءات والتسهيلات التي عملت الدولة المصرية على تحقيقها لتصويت المصريين بالخارج.

كما تناول الحديث الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف المصريين بالخارج، فضلاً عن الحديث عن عدداً من التحديات التي تواجههم من بينها بُعد مقرات الاقتراع وغيرها.

وأكد المستشار أن الحملة تعمل على التواصل المستمر والفعال مع المصريين في الخارج من خلال عقد عدد من اللقاءات عن طريق تقنية" الفيديو كونفراس".

ومن جانبها، عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتواجدها بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مثمنة الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الملفات الداخلية والخارجية، فضلاً عن الاهتمام بملف المصريين بالخارج. مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، فضلا عن قيامها بدورها في توعية المواطنين وبخاصة فئة الشباب في الداخل والخارج بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نهاية اللقاء تم تناول عدد من المقترحات والأفكار والرؤى، والتقاط صورة تذكارية.

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أكدت أهمية المشاركة بالانتخابات.. الحملة الرسمية للسيسي تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

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