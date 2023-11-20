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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السبت المقبل.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالغربية

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تنظيم مؤتمر حاشد السبت القادم ٢٥ نوفمبر بمحافظة الغربية تنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي.

وقال عصام الصباحي أن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ضمن سلسلة مؤتمرات تعقدها الحملة.

وأشار" الصباحي " إلي أن مؤتمر الحزب في اسيوط سوف يقام يوم ٣ من الشهر القادم وبعده مؤتمرين بالقاهرة والجيزة.

وأكد عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة أن المؤتمر الثالث للدكتور عبدالسند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية.

وقال النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية ان المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا.

ودعا "الجندي " جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

الحملة الانتخابية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد مؤتمر حاشد الغربية

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