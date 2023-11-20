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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسبب فى عاهة مستديمة لجاره.. المشدد 10 سنوات لمفتش دعوة بأوقاف القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة  بأوقاوف القليوبية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب،  مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.م"، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15%.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام أحد الطرفين بالتعدي علي الآخر باداة "منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة، وفر هاربا، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية محكمة جنايات بنها أوقاوف القليوبية ركز شرطة كفر شكر مديرية أمن القليوبية

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