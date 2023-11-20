الشرقية .. تنفيذ 1930 مشروعا بقيمة 3 مليارات جنيه

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن برنامج "مشروعك" قدم قروضا للشباب قدرها 3 مليارات و146 مليونا و687 ألف جنيه لتمويل 19 ألفًا و30 مشروعًا متنوعًا لتوفير 55 ألفًا و623 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء- أن برنامج "مشروعك" يسهم في القضاء على مشكلة البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، موجهًا القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة ديرب نجم احتل المركز الأول في منح القروض للشباب، حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 381 مليونًا و244 ألفًا و209 جنيهات لتمويل 2604 مشروعات، يليه مركز الزقازيق بإجمالي قروض قدرها 364 مليونا و896 ألفًا و400 جنيه لتمويل 2752 مشروعًا، يليه في المركز الثالث مركز الحسينية قروض 345 مليونًا و744 ألفًا و250 جنيهًا لتمويل 823 مشروعًا.



وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

