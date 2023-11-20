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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| هروب مستوطني الاحتلال بعد إطلاق رشقات صاروخية للمقاومة على تل أبيب

الرشقات الصاروخية
الرشقات الصاروخية للمقاومة

أفات وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، بوقوع رشقات صاروخية هي الأكبر منذ بدء الحرب في غزة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على تل أبيب ووسط إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة.

وأوضح فيديو منتشر على منصة إكس هروب مئات المستوطنين نحو الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب.

ويوضح الفيديو الخوف والزعر على وجوه المستوطنين الإسرائيلي من الرشقات الصاروخية غبر المسبوقة من قبل المقاومة الفلسطينية.

https://x.com/BelalNezar/status/1726636003325014038?s=20

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافاً صاروخياً هو الأكبر منذ بدء الحرب في غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط الاحتلال الإسرائيلي وأسدود بغلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

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