تمهيدا لوعد بلفور.. حلمي النمنم: بريطانيا لم تعلن احتلالها لفلسطين.. فيديو

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، الفرق بين الاحتلال والانتداب.

وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك فرق كبير بين الاحتلال والانتداب، فالاحتلال هو أن يقوم بالحكم والإدارة وكل شيء، لكن الانتداب أشبه بالوصي وهي أن تقوم حكومة ودولة محلية وهو يكون له الوصاية الخارجية".

وأضاف: "بريطانيا عندما أخذت فلسطين بعد الحرب العملية الأولى وذلك بعد طرد تركيا العثمانية منها نهائيا"، موضحا: "بريطانيا عملت في فلسطين شيء غريب وهي أنها لم تعلن احتلالها لفلسطين ولكن الانتداب على فلسطين".

وأشار: "بريطانيا في قانون الانتداب ضمنت في ديباجة مشروع الانتداب وعد بلفور وهو أن جزء من الانتداب أن يقوم حكم ذاتي داخل فلسطين للدولة الفلسطينية، واعتبروا جزء من الحكم الذاتي الوكالة اليهودية".