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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل لاعب في مصر.. إعلامي شهير يعلن خبرا سارا عن زيزو

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة سارة بشأن نجم الزمالك ومنتخب مصر زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق “زيزو افضل لاعب في مصر من مجلة وشوشة”.

وكان الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أكد أن نادي الشباب السعودي، لا يزال يهتم بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة "النهار"، "من المتوقع أن يرسل الشباب السعودي، عرضًا رسميًا خلال الشهر المقبل، من أجل ضمه في يناير المقبل، بالإضافة إلى اهتمام اخر من بعض الأندية الخليجية".

وأضاف أمير هشام: "حال وصول عرض رسمي إلى نادي الزمالك من الشباب السعودي، لن يتم الموافقة عليه حتى وإن كان العرض مغري، لرغبة النادي في الحفاظ على اللاعبين".

وفي سياق متصل أشار إلى أن نادي الزمالك فتح ملف التفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام "الزمالك عرض على عواد مبلغ 9 ملايين جنيه، وتخفيض راتبه للتجديد حسب سقف الرواتب الجديد".

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