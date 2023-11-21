أخبار السيارات| تعرف على سعر سوزوكي ديزاير "أعلى فئة أوتوماتيك" وهيونداي النترا HD "كسر زيرو".. جيلي جيومتري C الكهربائية بهذه القيمة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تواصل السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرحها باطلالة الـ"الفيس ليفت" الجديدة، مع موديل 2024، مع خلال فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من مليون و699.900 الف جنيه.

ظهرت السيارة سوزوكي ديزاير للبيع عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تباع بحالة كسر الزيرو، بعد قطعها مسافة إجمالية تقدر بـ6000 كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

احتلت السيارة كيا سبورتاج صدارة مبيعات سيارات الـ SUV الرياضية، بحسب تقارير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر عن أكثر السيارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، مبيعاً في مصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

تعتبر هيونداي النترا HD من اشهر سيارات السيدان، التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، وظهرت هذه السيارة للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، مع تمتعها بحالة "كسر الزيرو" وانتمائها إلى موديلات 2022.

تواصل شركة شيري ابهار محببيها، بعد أن كشفت منصة ICAR المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والتابعة لـ شيري، عن النسخة الجديدة ICAR 03 التي تنتمي إلى طرازات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

شهدت السيارة فولكس فاجن "جولف"، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، ضمن قائمة زيادات شهر نوفمبر، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة قدرها 480 الف جنيه، بعد طرحها محليًا بموديلات 2024، وعبر فئة واحدة من التجهيزات ايضا.