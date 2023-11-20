هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

أوضحت الفنانة نجلاء بدر حقيقة تصريح زوجها محمد عفيفي المثير للجدل في وقت سابق عندما قال "لو مراتي تخنت في الحقيقة هطلقها"، موضحة أنه كان يمزح بتلك الجملة ولا يقصد أي شيء.

وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": قائلة :"كان بيهزر.. ده هو اللي تخن، أنا بذله بسبب الجملة دي، جزء من حبي ليه هو خفة دمه وبساطة الأمور عنده، وحنين وعشرته حلوه وكريم الأخلاق وعنده مميزات كتيرة وربنا عوضني بيه وهو الأب والزوج والإبن".

وأشارت نجلاء بدر، إلى أنها تفاجأت بنجاح مسلسل "صوت وصورة"، ولم تتوقع أن ينال العمل على نسب المشاهدة والضجة بسبب أحداث فلسطين، معقبة :"مكنتش متوقعة أن حد يشوف المسلسل أو يسمع عننا وده اللي فاجأني".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



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