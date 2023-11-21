أخبار الفن| أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها.. ونجلاء بدر ترد على زوجها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، عن كل من هنا الزاهد و نجلاء بدر:

نشر الممثل الامريكي جيمس وودز تغريدة، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، طالب فبها بإبادة الفلسطينيين ورفض وقف إطلاق النار في غزة قبل قتل سكان قطاع غزة "جميعا".

نشرت شيرين المنزلاوي ، والده الفنانة هنا الزاهد صورة لابنتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات انستجرام .

أوضحت الفنانة نجلاء بدر حقيقة تصريح زوجها محمد عفيفي المثير للجدل في وقت سابق عندما قال "لو مراتي تخنت في الحقيقة هطلقها"، موضحة أنه كان يمزح بتلك الجملة ولا يقصد أي شيء.



كشف النجم أحمد العوضي عن موعد طرح فيلم الاسكندراني في دور العرض السينمائي والذي يقوم ببطولته.