أخبار الفن| أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها.. ونجلاء بدر ترد على زوجها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، عن كل من هنا الزاهد و نجلاء بدر:
ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة
نشر الممثل الامريكي جيمس وودز تغريدة، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، طالب فبها بإبادة الفلسطينيين ورفض وقف إطلاق النار في غزة قبل قتل سكان قطاع غزة "جميعا".
أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي
نشرت شيرين المنزلاوي ، والده الفنانة هنا الزاهد صورة لابنتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات انستجرام .
هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها
أوضحت الفنانة نجلاء بدر حقيقة تصريح زوجها محمد عفيفي المثير للجدل في وقت سابق عندما قال "لو مراتي تخنت في الحقيقة هطلقها"، موضحة أنه كان يمزح بتلك الجملة ولا يقصد أي شيء.
أحمد العوضي يكشف موعد طرح فيلم الاسكندراني في دور العرض السينمائي
كشف النجم أحمد العوضي عن موعد طرح فيلم الاسكندراني في دور العرض السينمائي والذي يقوم ببطولته.