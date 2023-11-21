جيش الاحتلال يعلن عن سقوط عدد من جنوده في القتال مع حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين آخرين في القتال في شمال قطاع غزة، ليصل عدد القتلى في العملية البرية ضد حماس إلى 68.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، حدد جيش الاحتلال، في بيان له، هوية الجنديين وهم؛ أرنون موشيه أفراهام بنفينستي فاسبي، 26 عاما، وهو ضابط في كتيبة الاستطلاع التابعة لواء جفعاتي.

والثاني هو الرقيب إيليا سينكين، 20 عاما، وهو جندي في كتيبة روتم التابعة لواء جيفاتي.

ويقول جيش الاحتلال إن اثنين من جنود الاحتياط وثلاثة جنود آخرين أصيبوا أيضا بجروح خطيرة في القتال.

وفي سياق اخر، فاد التلفزيون الفلسطيني بارتفاع شهداء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20 شهيدا.

كما قصفت قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين وحلحول في الخليل.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.