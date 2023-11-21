نائب سيناء: نرفض التهجير القسرى ونقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

طالب النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، رئيس مجلس الوزراء، برد واضح يشفى صدور المصريين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال القضية الفلسطينية ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

وتابع سعد: "جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيونى لتقويض القضية ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعنا محاولات التهجير الخاصة بـ الأشقاء الفلسطينيين".

واستكمل سعد:" نريد الوقوف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة المخطط الإسرائيلي وخطة الحكومة لضمان وصول المساعدات للأشقاء توضيح كامل تجاه الوقف الفورى لإطلاق النار ومنع المجازر وحرب الإبادة، الجميع يعلم المخطط الصهيوني منذ الرئيس مبارك، وإسرائيل هي التي زرعت الإرهاب فى سيناء، فى محاولة منها لتطفيش أهالى سيناء لتصبح فضاء لتنفيذ مخططها، وتعمير سيناء سيكون من خلال البشر".