سرايا القدس: استهدفنا 9 دبابات و3 ناقلات جنود ومركبة عسكرية

أعلنت سرايا القدس استهداف 9 دبابات و3 ناقلات جنود ومركبة عسكرية بمحاور بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا والمخابرات والتوام.

وسقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بحسب ماذكرت قناة الميادين.

واستشهد عشرات الفلسطينين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء.

واستشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.