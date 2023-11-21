"شل" تعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في مصر

أعلنت شركة شل العالمية النفطية ، اليوم الثلاثاء، اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.

وأكملت شركة شل مصر حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار - بئر مينا ويست ، الواقع في شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.

ولم يوضح بيان شل حجم الغاز المكتشف على عمق مائي يبلغ قرابة 250 مترًا تحت مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل البحرية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية.

كما تعاقدت شركة شل مع شركة ستينا دريلنج لوحدة الحفر البحرية المتنقلة (MODU) – منصة ستينا فورث لتنفيذ حملة الحفر.

وقال رئيس شركة شل مصر، خالد قاسم: “هذا الاكتشاف يعد خطوة مهمة لشركة شل مصر لتعزيز تطلعاتنا للنمو، والتزامنا المستمر كشريك رئيس في الطاقة في مصر.”

كما وقعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) في سبتمبر الماضي.

واستحوذت بموجب الأتفاقية كوفبيك على حصة 40% في منطقة شمال شرق العامرية، مع احتفاظ شل بحصة 60% المتبقية من المنطقة.