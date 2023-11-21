إحباط تهريب 2800 لتر سولار للسوق السوداء بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير") .

كما تم ضبط (سائق وعامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها ( 6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير") .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.