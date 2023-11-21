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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط تهريب 2800 لتر سولار للسوق السوداء بالأقصر

المتهمين
المتهمين

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير") .

كما تم ضبط (سائق وعامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها ( 6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير") .

 بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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