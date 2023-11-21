رصد وإزالة في المهد لمحاولات البناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون لتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بكفر جمعه على مساحه ٢٠٠ متر عباره عن مبنى مقام بالدبش الابيض وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى صعيد آخر، تم ايقاف اعمال بناء سقف بعزبة بنى هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم، وبالوحدة المحلية ببيشة قايد بنطاق مركز ومدينة الزقازيق تم شن حملة إزالة خارج الحيز العمرانى عبارة عن فك شدة خشيبة لمبنى على مساحة 100م مخالف لشروط البناء وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من تنفيذ إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة عبارة عن حجرة مُقامه بالمخالفة على مساحة ( ٩م ) على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.