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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تموين الشرقية يكثف الحملات الرقابية على المخابز ويُحرر محاضر للمخالفين بمنيا القمح

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام قطاع تموين الجنوب برئاسة عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له وقد أسفر المرور على تحرير محضر رقم  35794 جنح  منيا القمح ضد المواطن/  إ . م . ف ، صاحب مخبز بلدى مدعم بقرية المحمدية لتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج وتم التحفظ على 6 شكائر دقيق بلدى مدعم وتحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ س .م .ع  بقرية كفر الدير لتصرفه فى عدد ( 3 ) شكائر دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

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كما تم تحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ س .ا .م بقرية كفر موسى جاويش  لتصرفه فى عدد ( 2) شيكارة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء وتحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز بلدى مدعم ملك المواطن  / م .ا .ع  بقرية كفر الدير لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ( 15) جم فى الرغيف.

وتم تحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز  بلدى مدعم ملك المواطن/ س .م .س بقرية سنيطة ابوطوالة لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ( 10) جم فى الرغيف وتحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز  بلدى مدعم ملك المواطن/ ر .ج .ع بكفر عبدالله لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ( 14) جم فى الرغيف.

إتخاذ الإجراءات القانونية التموين بالشرقية الحملات الرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية اللحوم والدواجن اللحوم والدواجن المجمدة حملات التموين حمله تفتيشية ورقابية منيا القمح مضارب الأرز

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