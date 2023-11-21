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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحبا بالمبادرة العربية الإسلامية.. لافروف: يجب التحضير لحل الدولتين دون تدخل أجنبي

لقاء لافروف باللجنة
لقاء لافروف باللجنة الوزارية العربية الاسلامية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالمبادرة العربية الإسلامية بشأن غزة.  

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي  باللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في موسكو، لمناقشة الوضع في قطاع غزة. وتسعى اللجنة الوزارية، استنادا لنتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، والسماح بجهود الإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، صرح لافروف في مستهل الاجتماع بأن روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد في الوقت نفسه على أن روسيا تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يجب مكافحته دون انتهاك القانون الإنساني الدولي.

واعتبر لافروف قمة الرياض جزءا من الجهود الدولية لتسوية طويلة الأمد بشأن غزة، ومشيدا بالدور الرئيسي الذي تلعبه الدول العربية والإسلامية لحل الأزمة الراهنة في فلسطين.

وأكد على ضرورة حل المسائل العالقة وهي وقف النار وإطلاق سراح الرهائن.

وتابع"يجب التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين و بحث آلية بعيدا عن التدخل الخارجي".

كما ندد وزير الخارجية الروسي بكل مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وقال لافروف إن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة.

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