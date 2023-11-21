نشرة الفن: كيف جمع ابن عمرو أديب التبرعات لغزة في حفل زفافه؟ .. اتحاد النقابات الفنية يصدر بيانا شديد اللهجة بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

عبرت الفنانة القديرة صفية العمري عن رأيها توقف بعض الفنانين عن نشاطهم الفني بسبب الحرب على غزة .

وقالت الفنانة صفية العمري فى تصريحات تليفزيونية : أنا موجوعة على أحداث فلسطين على الأطفال والامهات، ولكن بالنسبة للفنانين اللي بيشتغلوا محدش عارف ظروفهم".

كشف خالد ابن الاعلامى عمرو أديب عن فكرة وضع باركود فى حفل زفافه لجمع التبرعات لصالح غزة وهو الأمر الذى ظهر بحفل الزفاف الذى أقيم بإحدى الفنادق الكبرى.

وقال ابن عمرو أديب لبرنامج et بالعربى : كان من الصعب إلغاء أو تأجيل حفل الزفاف خاصة أننا قمنا بالحجز فى شهر يوليو الماضى وبالتالى كان من الصعب تأجيله وقررنا أن نستفيد من ذلك فى دعم فلسطين من خلال جمع عدد من التبرعات.

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلم بلوموندو .

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى والسينما المصرية.

عانت الفنانة ليلى مراد أو ليليان إبراهيم زكي موردخاى فى طفولتها من قسوة الزمان حيث تم طردها وأسرتها من منزلها بعد أن سافر والدها الى الخارج بحثا عن العمل وانقطعت أخباره تماما.

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز بيانا عبر فيه عن الرفض التام للتطبيع مع الكيان الصيهوني ، ومحذراً أي من الأعضاء التعامل معه .

وجاء نص البيان كالآتي : الاتحاد العام للنقابات الفنية مع وجميع يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية ، السينمائية ، الموسيقية) رفضه التام لجميع محاولات التطبيع الكيان الإسرائيلي بكافة صورة انطلاقاً من موقفه الدائم والمعلن ، بقرار الاتحاد الصادر بتاريخ ۱۹۸۱/۱/۱۹ وبإجماع رؤساء النقابات الأعضاء والذي أقر على منع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وكذلك المؤسسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر .

أذيعت الحلقة ال 29 وقبل الاخيرة من مسلسل “ صوت وصورة ” ، قبل عرضها علي التليفزيون بساعات ، وذلك عبر منصة watch it .

وشهدت الحقلقة العديد من الأحداث ومنها قيام سعاد “ فدوي عابد ” باخفاء الكاميرا قبل ان تصل الشرطة لتفتيش المنزل بعد ان قام عبد الغني “ وليد فواز ” بالابلاغ عنها .