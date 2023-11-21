دار الإفتاء: فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها

هل فوائد شهادات البنك حلال ام حرام ؟.. أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" هل فوائد شهادات الاستثمار حلال ام حرام ولها يمكن العيش منها؟".

ليرد “ربيع” موضحًا: الشهادات الاستثمارية فى أي بنك داخل جمهورية مصر العربية وخضع لرقابة البنك المركزي فهي حلال وعوائد الشهادات حلال وليس بها اي شبهه من شبهات الربا، ويجوز أن تعيش منه وتذهب للعمرة والحج وتفعل ما تريد.

وأشار اىل أن قانون البنوك الذي انشاء فى 2004 وتم تعديله فى 2020 حسم هذا الأمر ونص على ان “شهادات الاستثمار معاملات استثماراية حديثة، لا شبهه فيها ولا ربا”.

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: ما رأي الدين في شهادات الاستثمار؟

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى رداً على السائل في بيان حكم شهادات الاستثمار: صورة من صور المعاملات الحديثة لها ضوابط عامة تحكمها متى توافرت فهي جائزة، منها تحقيق مصالح جميع الأطراف، انتفاء الضرر، انتفاء الغش والتدليس، وأن تكون خاصغة للرقابة.

ولفت إلى أن هذه الضوابط العامة متوافرة في إيداع الأموال في البنك، لذا الفتوى في الوعاء الإدخاري وغيرها من الأمور والمعاملات البنكية جائز لا حرمة فيه وفوائده حلال أيضا.

فوائد البنوك ليست ربا

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فوائد البنوك ليست ربا، مشيراً إلى أن البنوك لا تتعامل مع الفقراء ولا تعرف معنى الإقراض أو النسيئة المحرمة بنص القرآن.

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون عبر شاشة دي ام سي : “هل البنوك مؤسسة خيرية تتعامل مع الفقراء والمساكين، ولا هو مؤسسة تدير أموال، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلموا هذه الأمور كما نعاصرها، فالأموال أصبحت وحدات إنتاجية تساوي سلعة، ومكاتب الصرافة تبيع وتشتري في الأموال”.

وتابع: “القيمة بتاعتها تختلف عن التمن بتاعها، حتى لا يضحك عليكم العائلة الحوينية، الشيخ سيد طنطاوي عاش عمره عشان يبين ده.. اللي رايح البنك مش عشان فقير، والبنك لا يتعامل معك على إن الأموال دي إحسان أو رغبة في دخول جنة”.

وشدد خالد الجندي: “البنك جهة تمويل وليست اقراض، ويتعامل بمصطلح العائد وهو ليس الفوائد كما يشاع خطأ، أما النسيئة فتعني التأخير”.