معركة جلوب سوكر بدأت اليوم| صلاح والأهلي وكولر ينافسون.. ومانشستر سيتي يهيمن على الترشيحات

بعد الثلاثية المدوية في الموسم الماضي، أصبح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا هو القوة المهيمنة، ومع وجود 10 من أصل 30 متأهلا للنهائي، فإنهم هم أفضل المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في النسخة الرابعة عشرة من حفل دبي جلوب سوكر globe soccer، الذي سيقام في دبي 19 يناير في فندق أتلانتس الشهير بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

صلاح من بين 30 متأهلا لترشيحات جلوب سوكر

وانضم إلى إرلينج هالاند وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وجاك جريليش ورودري وروبن دياس في هذا الاختيار الأولي الأول نجوم مثل هاري كين وجود بيلينجهام ومحمد صلاح أو ليو ميسي وكريستيانو رونالدو، الذين انضموا أيضا بواسطة كريم بنزيمة، الفائز بالنسخة الماضية 2022.

ويمثل الدوري الإسباني بستة لاعبين: بيلينجهام المذكور، وأنطوان جريزمان، وإيلكاي جوندوجان، وروبرت ليفاندوفسكي، ولوكا مودريتش، وفينيسيوس. يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 13 لاعبا من بين 30 متأهلا للنهائي.

في حين أن القائمة الطويلة المكونة من 30 لاعبا لأفضل لاعب ذكر تهيمن عليها أكبر الأسماء التي تمارس مهنتها في أوروبا، فإن كريستيانو رونالدو لاعب النصر وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي من بين الترشيحات أيضًا.

بونماتي الأوفر حظا

وفي فئة أفضل لاعبة، تعتبر أيتانا بونماتي المرشحة الأوفر حظا لخلافة زميلتها أليكسيا بوتيلاس في القائمة التي تضم 20 مرشحا، والتي تضم أيضا سام كير وألكسندرا بوب. وإلى جانب بونامتي هناك خمسة لاعبين إسبان آخرين: أولجا كارمونا وإستير جونزاليس وباتري جويجارو ومابي ليون وسلمى بارالويلو. في فئة أفضل نادي للسيدات، يبرز برشلونة باعتباره الفائز بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب تشيلسي وليون وفولفسبورج. وفي فئة الرجال، سيكون من الصعب على برشلونة أو نابولي أو بوكا جونيورز أو الأهلي أو فلومينينسي انتزاع جائزة أفضل نادي لعام 2023 من السيتي. الفائز في النسخة السابقة كان ريال مدريد.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/cNwJfWr7BA — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

سنة جوارديولا وكولر ينافس

وفي قسم المدربين، يبرز بيب جوارديولا ضمن قائمة تضم 15 مدربا تضم أيضا ليونيل سكالوني، ميكيل أرتيتا، كارلو أنشيلوتي (الفائز العام الماضي)، تشافي هيرنانديز، سيموني إنزاجي، لويس دي لا فوينتي، جوناتان جيرالديز، سارينا. فيجمان ومارسيل كولر المدرب السويسري الذي فاز بخمسة ألقاب في 10 أشهر فقط مع الأهلي. تمت إضافة فئتين جديدتين من الجوائز هذا العام، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، مع كريستيانو وبنزيما وغيرهما، وأفضل نادي في الشرق الأوسط، مع الهلال والأهلي والنصر من بين المرشحين الثمانية.

47 مليون صوت

اعتبارا من اليوم وحتى 7 ديسمبر المقبل، ستكون مرحلة التصويت الأولى عبر الإنترنت مفتوحة للجماهير في جميع أنحاء العالم للتصويت للاعبين والمدربين والأندية المفضلة لديهم وبالتالي إجراء تصفية في 11 فئة من فئات الجوائز الـ 16، من بينها أيضا فئة أفضل رئيس نادي، أفضل مدير رياضي، أفضل وكيل، جائزة المسيرة الكاملة أو جائزة مارادونا لأفضل هداف، والتي لا يزال يتنافس عليها هالاند أو مبابي أو كين أو كريستيانو حتى نهاية العام.

بمجرد إغلاق هذه المرحلة الأولية، لن يشمل التصويت الثاني الجمهور فحسب، بل أيضًا لجنة تحكيم رسمية من حفل Globe Soccer Gala، والتي تتكون من 30 شخصية بارزة من صناعة كرة القدم بما في ذلك كاسياس، فيجو، توتي، كابيلو وليبي، الذين سيختارون التصويت. الاختيار النهائي بين 12 و 28 ديسمبر. في العام الماضي، أدلى المشجعون من 225 دولة مختلفة بأكثر من 47 مليون صوت.

صوت الجماهير

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوب سوكر: "نحن فخورون جدا بأن جوائز دبي جلوب سوكر تعكس تمثيلا حقيقيا لكرة القدم العالمية من دبي. وكما هو الحال في كل عام، أنا متحمس جدًا لرؤية كيف "تصويت المشجعين - صوتهم كان دائمًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا. إن شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي لا تقدر بثمن من أجل التوسع المستمر لجوائز دبي جلوب سوكر."

وعلى هامش حفل جلوب سوكر، سلط سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الضوء على مؤتمرات دبي الرياضية الدولية، التي انطلقت عام 2006 وستحتفل بنسختها الثامنة عشرة في يناير: "لقد تطورت كل من الحفل والمؤتمرات لتصبح حدثاً عالمياً. "إنها منصة يتم متابعتها بإخلاص في جميع أنحاء العالم. وكلاهما يلعب دورًا حيويًا في تعزيز تطوير الرياضة على نطاق عالمي".

الجوائز الرقمية

من بين الفئات الأربع للجوائز الرقمية في حفل دبي جلوب سوكر، تجدر الإشارة إلى وجود خوليو مالدونادو "مالديني"، وجيليم بالاجو، وجيرارد روميرو، وفابريزيو رومانو، وجيانلوكا دي مارزيو من بين المرشحين في فئة أفضل صحفي رقمي. وتكرم الفئات الثلاث الأخرى أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية وأفضل مؤثر على الشبكة وأفضل منشئ محتوى فيديو. يمكن للمشجعين التصويت في جميع الفئات على موقع Vote.globesoccer.com حتى 7 ديسمبر