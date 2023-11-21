فريد زهران: نتنياهو وعصابته من مجرمي الحرب يريدون تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني

قال فريد زهران المرشح الرئاسي في انتخابات 2024، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأخيرة تؤكد على وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغم حديثه عن اقتراب التوصل لهدنة ما، لكنه يؤكد على استمرار العدوان لتحقيق أهدافه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية، أن أهداف العدوان على غزة واضحة، فنتنياهو وعصابته من مجرمي الحرب يريد تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني، ويحاول أن يجبر مصر على أن تكون شريكا في تصفية القضية الفلسطينية.

أكد أن صمود الشعب الفلسطيني من جهة، وموقف النظام المصري الرافض للتهجير والداعم للشعب الفلسطيني من جهة، من شأنه إحباط هذا المشروع الإسرائيلي والعدوان الوحشي.