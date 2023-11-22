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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشار محمود فوزي: المصريون متحدون خلف قيادتهم والاستحقاق الدستوري المقبل رسالة للعالم

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

 

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستوري المقبل سيكون رسالة قوية للعالم أن المصريين متكاتفون ومتحدون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتها ومتوحدين خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المدينة، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة. 

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وأضاف فوزي أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة، كما أنها مرحلة بناء الإنسان والتركيز على ثقافته وتعليمه والتوسع في المشروعات التجارية وتوطين الصناعات من خلال الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتنمية الصناعية.

وأشار إلى موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية الراسخ من القضية الفلسطينية مؤكدا أنها ليست قضية انتخابية، بل هي قضية أمن قومي، وموقف المرشح عبدالفتاح السيسي واضح وهو ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا فوزي إلى الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات لنثبت للعالم كله أن الشعب المصري يعي حجم التحديات التي يمر بها وقادر على مواجهتها بشجاعة وإصرار خلف قائدهم عبد الفتاح السيسي.

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