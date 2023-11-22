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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح وحدة علاج الحروق بمستشفى المحلة العام

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم وحدة علاج الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام والتي تم تجهيزها بمشاركة مؤسسة السعيد فهمي الخيرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالغربية، بحضور النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، النائب احمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

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وأوضح محافظ الغربية، أن قسم علاج الحروق يضم قسما داخليا مكون من 8 اسرة وقسم عناية مركزة مكون من 3 اسرة وان القسم مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم، مشيرا الى انه تم الانتهاء من كافة الأعمال والأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، ليصبح جاهزا لاستقبال مرضى الحروق بالمحلة الكبرى.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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ومن جانبه اكد النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، حرص مؤسسة السعيد فهمي ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والمشاركة في انشاء مشروعات تنموية لخدمة ابناء المحافظة انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
وأشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام سيعمل على أعلى مستوى لخدمة المرضى، وتوفير كافة العلاج اللازم، مشيرا الى إنه تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في الوحدة على أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضى وذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى صدر المحلة الكبرى لمتابعة اعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الأقسام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة، حرصا من الدولة على تطوير القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة.

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وافتتح محافظ الغربية قسم الأطفال بمستشفى الصدر لتخفيف الضغط على مستشفى المحلة العام،واستمع المحافظ لشرح توضيحي عن القسم والذي يضم قسما داخليا مكون من 25سريرا.
وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات الصحية الخدمات الصحي الشؤون الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصحة بالغربية

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