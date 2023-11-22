ضم 100 أسرة لمشروعات التمكين الاقتصادي بالأقصر

أعلنت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل انه تم التنسيق والتشبيك بين الوحدة العامة لحماية الطفل مع جمعية الاورمان فرع الاقصر برئاسة العميد ابراهيم كمال وجمعية باب الخير وذلك لضم الأسر الأكثر احتياجا والأطفال المعرضين للخطر سواء من خلال الرصد أو الوارد بها بلاغات من خط نجدة الطفل والتي تبين من خلال البحث انهيار الأسرة من الناحية الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية وانعدام الدخل أو عدم كفايته مما يؤثر سلبياً علي حقوق الطفل في حياة أفضل والتي تتسبب غالبا في التسرب من التعليم أو عمالة الأطفال حتي يتمكن من مساعدة أسرهم في توفير نفقات المعيشة وهي من أحدي اهم المشكلات التي يتم معالجتها من خلال تدخل المجتمع المدني لتوفير فرصة لهذه الفئات من خلال التمكين وتوفير باب رزق ممن تنطبق عليهم الشروط وفقا لبرنامج فرصة.

وأكدت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر أنه تم تمكين 100 أسرة .

تم ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر واستكمالا لبرنامج فرصة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة من خلال إقامة مشروعات انتاجية مدرة للدخل .



وبتوجيهات من الدكتورة ايمان السبكي مسئول وحدات الطفولة بوزارة التنمية المحلية، وتنفيذا لما تم عرضه من قبل مجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وهو تحسين الخصائص السكانية في منطلق حقوق الإنسان وحقوق الطفل.



