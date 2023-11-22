25 ألف جنيه لكل أسرة.. منسق التحالف الوطني ببورسعيد يدعم ضحايا العقار المنكوب

أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا حاشدًا بـ محافظة بورسعيد، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلا الأزهر والكنيسة، ونواب المحافظة، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلوا المؤسسات المختلفة، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح، وعدد كبير من الشباب.

بـ 25 ألف جنيها لكل أسرة منسق التحالف الوطنى فى بورسعيد يدعم ضحايا العقار IMG-20231122-WA0023 IMG-20231122-WA0019 IMG-20231122-WA0024 IMG-20231122-WA0003 IMG-20231122-WA0020



وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف بمحافظة بورسعيد، عن دعم التحالف الوطنى لشهداء العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد بمبلغ 25 ألف جنيها، مؤكدًا أن هذا هو الدور الأهلي التنموي الذي يقوم به التحالف، وقدم العزاء لأهالي محافظة بورسعيد ومحافظتي سوهاج والمنيا في وفاة 4 من العمال خلال ترميم عقار شارع رمسيس ببورسعيد.



وأقيم مؤتمر التحالف بحضور شعبي كبير في سرادق بشوارع بورسعيد، جري خلاله الإعلان عن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في إلانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهدها مصر في شهر ديسمبر القادم، والتي يختار خلالها المصريون رئيسهم للفترة القادمة.



وتضمن المؤتمر الحديث عن ما تحقق في الملف الأمني الداخلي والقومي، ودور مصر الرائد في الفترة الحالية لدعم القضية الفلسطينية، بجانب مسيرة البناء والتنمية التي بداتها مصر بارادة من قيادتها السياسية، وأكد المؤتمر أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية لحماية الوطن والحفاظ واستكمال ما تحقق من إنجازات.