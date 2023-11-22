عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 ألف جنيه لكل أسرة.. منسق التحالف الوطني ببورسعيد يدعم ضحايا العقار المنكوب

بـ 25 ألف جنيها لكل
بـ 25 ألف جنيها لكل أسرة منسق التحالف الوطنى فى بورسعيد

أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا حاشدًا بـ محافظة بورسعيد، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد| صور

جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلا الأزهر والكنيسة، ونواب المحافظة، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلوا المؤسسات المختلفة، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح، وعدد كبير من الشباب.

بـ 25 ألف جنيها لكل أسرة منسق التحالف الوطنى فى بورسعيد يدعم ضحايا العقار

IMG-20231122-WA0023
IMG-20231122-WA0023
IMG-20231122-WA0019
IMG-20231122-WA0019
IMG-20231122-WA0024
IMG-20231122-WA0024
IMG-20231122-WA0003
IMG-20231122-WA0003
IMG-20231122-WA0020
IMG-20231122-WA0020


وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف بمحافظة بورسعيد، عن دعم التحالف الوطنى لشهداء العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد بمبلغ 25 ألف جنيها، مؤكدًا أن هذا هو الدور الأهلي التنموي الذي يقوم به التحالف، وقدم العزاء لأهالي محافظة بورسعيد ومحافظتي سوهاج والمنيا في وفاة 4 من العمال خلال ترميم عقار شارع رمسيس ببورسعيد.


وأقيم مؤتمر التحالف بحضور شعبي كبير في سرادق بشوارع بورسعيد، جري خلاله الإعلان عن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في إلانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهدها مصر في شهر ديسمبر القادم، والتي يختار خلالها المصريون رئيسهم للفترة القادمة.


وتضمن المؤتمر الحديث عن ما تحقق في الملف الأمني الداخلي والقومي، ودور مصر الرائد في الفترة الحالية لدعم القضية الفلسطينية، بجانب مسيرة البناء والتنمية التي بداتها مصر بارادة من قيادتها السياسية، وأكد المؤتمر أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية لحماية الوطن والحفاظ واستكمال ما تحقق من إنجازات.

بورسعيد الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية المقبلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئاسي عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية ببورسعيد انتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة

دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.. رفض تهجير الفلسطينيين بمؤتمر التحالف لدعم السيسي ببورسعيد

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد| صور

يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد.. فيديو

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي| شاهد

غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

الغضبان يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد| شاهد

بمشاركة 80 طفلا ببورسعيد| محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى والنادي

ترشيحاتنا

توزيع 2 مليون شيكل.. قرار عاجل من الحكومة الفلسطينية يخص أهالي غزة

إطلاق صفارات الإنذار في إيلات إثر اعتراض صاروخين من طراز كروز

إصابتان جراء عملية استهداف دراجة نارية في جنوبي لبنان

الجرام يتخطى حاجز الـ3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

لجنة عربية تطالب بإجراءات حاسمه لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

بعد حادث الطائرة المسيرة.. جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

بفستان ناعم| شاهد.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

نجمات لبنان يحتفلن بعيد الاستقلال بالدموع والأحزان.. تفاصيل

فيديو

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ