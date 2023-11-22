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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم من أزمات تتماس مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تنعكس سلبا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية .

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 وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية في الهند، :" أصبحت الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه ويأتي على رأس ذلك إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي ".

 

وأضاف الرئيس السيسي:"  ويجب استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة وإصلاح  سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على التمويل وفقا لأولويات الدول النامية".

السيسي:  يجب احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية

وتابع الرئيس السيسي:"  إضافة إلى ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل "

 

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