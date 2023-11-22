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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

صدى البلد

شارل ديغول يعتبر واحدًا من أعظم الزعماء الفرنسيين في التاريخ المعاصر. إنه عسكري بارع وسياسي فذ، وله مساهمات هامة في المجالين العسكري والسياسي، وقد تولى منصب رئيس فرنسا. وتشير سيرته إلى أنه وُلد في 22 نوفمبر 1890 في مدينة ليل الفرنسية، وتخرج من المدرسة العسكرية سان سير في عام 1912 من سلاح المشاة. صعد في السلم العسكري حتى أصبح جنرالًا فرقة، ثم أصبح نائبًا لكاتب الدولة للدفاع الوطني في يناير 1940.

شارل ديغول

قاد مقاومة بلاده خلال الحرب العالمية الثانية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن. في عام 1943، تولى قيادة اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، التي أصبحت في يونيو 1944 تعرف باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية. كان أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة.

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منصب رئيس فرنسا


شغل منصب رئيس فرنسا من 8 يناير 1959 حتى 28 أبريل 1969. اشتهر بسياساته المستعمرية تجاه الجزائر، حيث قدم عدة مشاريع ومبادرات من بينها مشروع قسنطينة والقوة الثالثة والجزائر جزائرية ومشروع فصل الصحراء الجزائرية وسلم الشجعان. يُعتبر شارل ديغول الأب الروحي للجمهورية الفرنسية الخامسة من قبل الفرنسيين، وينسب الفضل له في استقلال بلادهم عن القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. فقد لم يتوقف عن إطلاق الشعارات التي أشعلت حماس الفرنسيين ودفعتهم للمقاومة أثناء وجوده في لندن. تم تسمية العديد من المرافق الحيوية باسمه، بما في ذلك المطارات والشوارع والمتاحف ومحطات القطارات.

ترك شارل ديغول مجموعة من المؤلفات حول الموضوعات الاستراتيجية والتصور السياسي والعسكري، بما في ذلك "خيط السيف" و"نحو جيش الاحتراف" و"فرنسا وجيشها". توفي في 9 نوفمبر 1970 عن عمر يناهز 79 عامًا، وتم تعيين جورج بومبيدو خلفًا له في رئاسة فرنسشارل ديغول: الجنرال والقائد الفرنسي العظيم

 

 

 

 

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