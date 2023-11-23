شاهد.. كلت معاها في طبق واحد..أهالي المطرية يروون مأساة جريمة بائعة المخلل

"لقيناها مرمية جوه مخزن خردة ملفوفة في حصيرة ودماغها مقسومة نصين".. تفاصيل جريمة مروعة رواها اهالي منطقة المطرية بعد العثور على جثة بائعة مخلل عجوز في ظروف غامضة بعد عدة ساعات من اختفائها.

محمد أحد الجيران الذين ساهموا في البحث عن البائعة العجوز والعثور على جثتها قال ان المجني عليها اعتادت الجلوس في الشارع بعربة مخلل لبيعه لاهالي المنطقة وفي يوم الجريمة لم تعد لمنزلها كعادتها لتخرج ابنتها للبحث عنها وظلت طوال الليل تبحث عنها وتتصل بها هاتفيا دون نتيجة.

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وفي صباح اليوم التالي واصلت ابنتها البحث عنها بمعاونة الجيران واهالي المنطقة حيث ذهبوا الى المستشفيات واقسام الشرطة علها تكون اصيبت في حادث حتى تذكرت انها فاتها البحث عنها في مخزن الخردة التي تضع به عربة المخلل عقب انتهاء عملها يوميا فاسرعت تجاهه برفقة بعض شباب الشارع وعندما اتصلت هاتفيا بوالدتها سمعت رنين هاتفها بالداخل فحاولوا فتح الباب الا انه كان محكم الغلق ولم يتمكنوا من فتحه.

قال الجار انهم اضطروا لعمل فتحة في الباب وعندما نظروا منها للداخل كانت المفاجاة بالعثور على جثة البائعة العجوز ملفوفة في حصيرة وغارقة في دمائها حيث ظهرت راسها مشقوقة نصفين، فتعالت صرخات ابنتها بعد اكتشاف تعرض والدتها لجريمة بشعة واتصلوا بشرطة النجدة التي حضرت وفتحت الباب وبدأت عملية التحقيق والاستجواب.

فور اكتشاف الجريمة اتجهت الانظار الى صديقة المجني عليها التي اعتادت الجلوس رفقتها في الشارع اثناء عملها في بيع المخلل نظرا لتصرفاتها المريبة عقب الحادث، الا انها حاولت عدم لفت الانظار فادعت الحزن وتفاجئها من مقتل صديقتها العجوز وجلست رفقتهم في منزل المجني عليها تنتظر خروج جثمانها من المشرحة لدفنها.

اضاف شاهد العيان ان مباحث العاصمة نجحت خلاب وقت قصير في حل لغز الجريمة حيث كشفت ان صديقة المجني عليها هي من انهت حياتها بعدما هشمت راسها بميزان حديد للاستيلاء على ٣ الاف جنيه كانت بحوزتها، وقال انها قبل ارتكابها الجريمة كانت تجلس برفقة المجني عليها التي عزمتها على تناول الطعام واعطتها دواء مسكن بعدما ادعت المتهمة اصابتها بصداع وساعدتها بمبلغ مالي ثم انصرفا سويا عقب انتهاء عملها حيث تقيم المتهمة في العقار الذي يوجد به المخزن الذي تضع المجني عليها به عربة المخلل.

وقال الجار الشاب ان المتهمة استولت على طعام اعدته المجني علسها لابنها المحبوس واكلته ثم صعدت الى شقتها واستولت على غسالة وشاشة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وكشفت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن، وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق