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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

متحف الطفل ينظم حزمة من الفعاليات بمناسبة "اليوم العالمي"

صدى البلد

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بدءا من الواحدة من ظهر غد الجمعة 24 نوفمبر مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي أقرته الأمم المتحدة ليوافق 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهيتهم.

احتفالية هذا العام يصاحبها الاحتفال باليوم العالمي لمرضي السكري الذى يوافق 14 نوفمبر من كل عام ويعتبر معظم المصابين بالنمط الأول منه من الأطفال والشباب صغار السن ولدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ينظم متحف الطفل لقاء للتثقيف السكري بالتعاون مع  شيماء العدوي مدرب معتمد من الجمعية الأمريكية للسكري ومن الجمعية الدولية لسكري الأطفال والمراهقين ومدرب مضخات أنسولين معتمد.

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كما يشارك فى الاحتفالية متحف البريد المصري برئاسة غادة فؤاد مدير عام المتحف بجلسة حكي عن فكرة الطابع واستخدامه في المراسلات وشرح تاريخ الطوابع المصرية منذ عام 1866 حتى وقتنا الحالي وتطبيقه من خلال اللوحة المعلوماتية المهداة من متحف البريد لمتحف الطفل إلي جانب عدد من الورش التفاعلية منها ورشة تعليمية عملية لتنفيذ مجسمات من الجبس ذات رموز مرتبطة  بالبريد  وورشة كيفية إزالة الطابع من على الأظرف القديمة والاحتفـاظ بها بداخل الألبوم المخصص لحفــظ الطوابع ويشمل الاحتفال عرض فني غنائي لكورال الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابع لمعهد قيثارة للموسيقى برئاسة الدكتور كرم ملاك.

 وتنطلق صباح الأحد القادم الموافق 26 نوفمبر بمقر المتحف احتفالية  بعنوان "رحلة الطفل إلى عالم المخطوط" وذلك بالتعاون بين متحف الطفل و ومعهد المخطوطات العربية حيث قال الدكتور مراد الريفي مدير المعهد أنه تم اختيار شخصية العالم الفيلسوف الفلكي الأندلسي عباس بن فرناس (196-274هـ/810-887م) صاحب أول محاولة في الطيران لعرضها على الأطفال في هذا اليوم ضمن فقرات متعددة، بهدف إشاعة الوعي بينهم حول أهمية التراث العربي وأهمية ما قدمه العلماء العرب في شتى ميادين العلوم النظرية والطبيعية والفيزيائية والكيميائية وعلوم الأرض والفلك والفضاء والأحياء وغيرها

متحف الطفل الجمعية الأمريكية الطوابع المصرية اليوم العالمي لمرضى السكر اليوم العالمي للطفل

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