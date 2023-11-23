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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرضى "قدسية" و"غزو الجنة" لياسمين حاذق ومحمد صبرى.. الأحد

صدى البلد

يستعد جاليرى الزمالك، لافتتاح معرضين الأول للفنان محمد صبرى بعنوان "غزو الجنة" والثانى للفنانة ياسمين حاذق الذى يحمل "قدسية"، وذلك يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر المعرضان حتى يوم 12 ديسمبر المقبل علما لأن المواعيد المتاحة لزيارة المعرضين تبدأ من الحادية عشرة صباحا وحتى الثامنة مساء عدا يوم الجمعة.

الفنان محمد صبرى بسطاوى حاصل بكالوريوس الفنون الجميلة قسم النحت جامعة الاسكندرية كما شارك في عدة فعاليات فنية منها صالون أتيليه الإسكندرية الرابع الدولى للشباب بأتيليه الإسكندرية أبريل 2009، وصالون أتيليه الإسكندرية الدولى بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافى 2010، وبينالى مكتبة الإسكندرية الدولى الخامس لكتاب الفنان 2012.

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شارك محمد صبرى بسطاوى أيضا في احتفالية الفن المصرى الحديث (الابتكارات الفنية للفنون الحديثة والمعاصرة) بقاعتى أجيال (1 ، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية نوفمبر 2019، ومعرض (أجندة) الدورة (13) بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية فبراير 2020، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (41) فبراير 2020 ، وصالون القاهرة ( 59 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون أكتوبر 2020.

أما الفنانة ياسمين الحاذق فقد قدمت العديد من المعارض الفردية المنوعة طوال مسيرتها الفنية وكان من أبرز معارضها "الحب والحرية فى فلورنسا" والذى عرضت فيه خمسة وثلاثين لوحة فنية، تجسد الحياة فى فلورنسا، بجاليرى الزمالك للفنون.

جاليري الزمالك أتيليه الأسكندرية الفن المصري الفنون الجميلة فعاليات فنية محمود مختار الثقافي مركز محمود مختار الثقافـــي

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