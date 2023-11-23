واتساب باشتراك 5 دولار شهريا بدءا من السبت القادم.. تعرف على الحقيقة

في تطور يثير الجدل، انتشرت اليوم رسالة بين مستخدمي واتساب في مصر تدعي أن التطبيق سيفرض رسومًا على مستخدميه ابتداءً من السبت المقبل.

تأتي هذه الشائعات بعد فترة قصيرة من انتشار رسائل غير دقيقة على فيسبوك حول الخوارزميات والأكواد، حيث تم تحديق في صحتها لاحقًا.

وتزعم الرسالة التي بدأت تنتشر صباح السبت أن مراسلات واتساب ستصبح مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن إرسال الرسالة لـ30 شخصًا على الأقل سيجنب المستخدمين هذه الرسوم ويمنحهم "logo" خاص يظهر استخدامهم المواظب للتطبيق، بينما تظل مراسلاتهم ومكالماتهم مجانية.

وأثارت الرسالة أيضًا اهتمامًا بتفاصيل افتراضية تتعلق بتكاليف مالية مزعومة، حيث تدعي أن إدارة واتساب أعلنت عن هذا الإجراء الجديد في تصريح نقلته قناة تي أف1 TF1 الفرنسية، مع إشارة إلى رسم مالي قدره ٥،١ دولار لكل رسالة.

ومع هذا، نفت شركة ميتا، المالكة لواتساب، هذه الأنباء وأكدت أنها مجرد شائعات.

لا يوجد نية لفرض أي تكاليف على مستخدمي التطبيق، وكما أكدت الشركة، لا توجد قناة فرنسية بالاسم المذكور، ما يؤكد على خلو الرسالة من الصحة والدقة