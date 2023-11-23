بسعر رخيص بدلا من 24 ألف.. خصم على هاتف Oppo Reno 10 الرائع

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شاهدنا عرضا رائعا على موقع مصري يبيع هاتف أوبو Oppo Reno 10 5G بخصم كبير ليصل سعره إلى 16990 جنيه بدلا من 24 ألف جنيه مصري.

بسعر رخيص جدا بدلا من 24 ألف.. خصم على هاتف Oppo Reno 10 الرائع

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 5G

• يدعم الهاتف خاصية الـ NFC والـ IR .

• يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف بأبعاد 162.4×74.2×8 ملم مع وزن 185 جرام .

• الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من البلاستيك .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب وتأتي من نوع AMOLED منحنية الأطراف بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع دعم معدل التحديث الـ 120Hz بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ مع دعم أكثر من مليار لون وسطوع يصل الي 950 شمعة .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

• يدعم تركيب كارت ميموري ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية .

• يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Realme 11 Pro والـ Realme 11 Pro Plus .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مستشعر OV32C .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 مستشعر OV64B وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مستشعر سوني IMX709 وهي الكاميرا الخاصة بتصوير البورترية 2X والزوم الذي يصل ديجتال الي 20X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و480 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج تحت الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يأتي بصوت ستريو عالي .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط كما يدعم الشحن العكسي .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 13.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الرمادي وباللون الأزرق .