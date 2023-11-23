صحف الكويت| وزارة الخارجية ترحب باتفاق تبادل الأسري والهدنة بيم حماس وإسرائيل.. وتحذيرات من طقس الساعات القادمة

تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.

صحيفة القبس

أعلن حزب الله اليوم الخميس، أنه أطلق 48 صاروخ كاتيوشا باتجاه قاعدة عين زيتيم الصهيونية، قرب صفد وإصابتها بشكل مباشر.

وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ، موقع خربة ماعر وأصابه بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه تم استهداف قوة للاحتلال في موقع الراهب، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي خبر آخر، وتوقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في الكويت ياسر البلوشي، أن تقل السحب تدريجيا وتنحسر فرص الأمطار صباح يوم غد الجمعة وفرص تكون الضباب على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس في الكويت الليلة سيكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرص للضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وعن الطقس نهار غد الجمعة، أفاد بأنه يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

صحيفة الراي

أعلنت كوريا الشمالية اليوم، قرارا بالاستئناف الفوري لجميع الإجراءات العسكرية التي تم تعليقها بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الديموقراطية هذا البيان بعد يوم من إصدار كوريا الجنوبية قرارا فوريا بالتعليق الجزئي للاتفاق العسكري الذي يهدف لنزع فتيل خطر النزاع المسلح على طول خط ترسيم الحدود العسكرية بين الجانبين، في أعقاب إطلاق كوريا الديموقراطية قمرا صناعيا للاستطلاع في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير الصادر عن كوريا الديموقراطية أن إطلاق القمر الصناعي يعد «خطوة تتعلق بحق الدفاع عن الذات وممارسة مشروعة وعادلة للسيادة».

وأضاف التقرير أن كوريا الديموقراطية «ستوقف الإجراءات العسكرية التي تم اتخاذها لمنع التوتر العسكري والصراع في جميع المجالات بما في ذلك البرية والبحرية والجوية، وستنشر قوات مسلحة أكثر قوة ومعدات عسكرية من النوع الجديد في المنطقة على طول خط ترسيم الحدود العسكرية».

وقررت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء التعليق الجزئي للاتفاق العسكري الذي تم التوصل إليه مع كوريا الديموقراطية عام 2018.

وفي خبر آخر، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، إن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة، إضافة إلى وقف موقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية على إشادة دولة الكويت بهذا الاتفاق، إلا أنها تدعو «لاستمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي».

صحيفة الأنباء

أقلعت صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الـ 27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الرحلات الإغاثية تندرج ضمن الجهود الإنسانية لدولة الكويت والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة من خلال رحلات إغاثية جوية أخرى في جسر جوي متواصل منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الزيد أن حمولة هذه الطائرة تتضمن 40 طنا من المساعدات المتنوعة والعاجلة بواقع 100 خيمة و10000 عبوة حليب للأطفال والكبار و2000 بطانية و 5 أطنان من الأرز و5 أطنان من المستلزمات الطبية لافتا إلى أن الرحلة تأتي ضمن جهود حملة (أغيثوا فلسطين).

وذكر أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وفي خبر آخر، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 73 سنتا ليبلغ 87.20 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 86.47 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 81.96 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا لتبلغ 77.10 دولار.