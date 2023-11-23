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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 الجديدة

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر
أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس

تطلق شركة ميتسوبيشي اليابانية العديد من طرازات وفئات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري ، من اجل توافر جميع إصدارات ميتسوبيشي أمام المواطنين ، ذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وذلك برغم زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا بسبب الاضطرابات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس 

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- محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 :

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس 

تتسارع ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها  لمحرك سعه 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر، وتنتج قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ إكسباندر موديل 2023 :

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس 

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس :

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس 

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه، بدلا من مليون و 20 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 80 ألف جنيه .

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالأوفر برايس 

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 160 ألف جنيه، بدلا من مليون و 80 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 80 ألف جنيه .
 

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