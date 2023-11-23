مداهمات في 4 مناطق.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد حماس ومؤيديها بالبلاد

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس، إن الشرطة الألمانية نفذت عدة مداهمات في 4 مناطق لمنازل أعضاء وأنصار حركة حماس وشبكة صامدون الدولية المؤيدة للفلسطينيين والمحظورة في ألمانيا وذلك وفقا ـ CNN.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية في بيان لها أنها تواصل العمل المستمر ضد المنظمات المتطرفة"، وأنه يجب ألا يشعر منظمات معاداة السامية بالأمان في أي مكان".

وأضافت فيزر أن حظر حماس وصامدون في ألمانيا "أرسل إشارة واضحة بأننا لن نتسامح مع أي اعتذار أو دعم للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي".

ووفقا لبيان وزيرة الداخلية الألمانية، فقد أجرت عمليات تفتيش لـ 15 عقارًا منذ الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، في برلين وساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا وشليسفيج هولشتاين، بعد أن أمرت المحاكم في هذه المناطق الأربع بإجراء المداهمات.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا حظرت حماس وصامدون في البلاد في الثاني من نوفمبر الحالي.

وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، أن عدد أعضاء حماس في ألمانيا يقدر بنحو 450 عنصر، ورغم أن هؤلاء الأعضاء لم يقوموا "بأعمال عنف" حتى الآن، إلا أن الوزارة قالت إنهم حاولوا جمع الأموال "لتقوية المنظمة الأساسية في الخارج" و"التأثير على الخطاب الاجتماعي والسياسي في ألمانيا".

وأضافت الوزارة أن شبكة صامدون الدولية "تدعو إلى استخدام العنف كوسيلة لتأكيد المصالح السياسية" و"تنكر حق إسرائيل في الوجود".